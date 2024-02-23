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«الوطني» يناقش برامج تأهيل المقبلين على الزواج

جانب من إحدى جلسات المجلس (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجه د. عدنان حمد الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي». و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجه د. مريم عبيد البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم». كما ستوجه د. موزة محمد الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب». ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. كما يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي».

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
منح الزواج
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