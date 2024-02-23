الإمارات وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم لتأطير التعاون البرلماني

باكو (الاتحاد)

وقع المجلس الوطني الاتحادي، مذكرة تفاهم، مع برلمان جمهورية أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، معالي صاحبة غافاروفا، رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان، على هامش اجتماعات الجمعية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية «باكو».

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان الصداقة بين البرلمانين.

وقدم الدكتور طارق الطاير، في بداية اللقاء، التهنئة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخاب فخامة إلهام علييف، رئيساً للجمهورية، وأكد حرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تطرق إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الذي أقر فيه «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي على التعاون في مجال التغير المناخي، في المقابل هنأ سعادته جمهورية أذربيجان لاستضافتها الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف COP29، لافتاً إلى أهمية استمرار حشد الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي.

وقال الطاير إن دولة الإمارات تعد نموذجاً متميزاً في إعلاء قيم التسامح والسلام، وتأتي خطوة التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي ووثيقة الأخوة الإنسانية، تأكيداً على الدور البارز الذي تقوم به الدولة من أجل ترسيخ قيم التسامح والتعايش.

بدورها، أكدت معالي صاحبة غافاروفا، أهمية توطيد العلاقات البرلمانية وتنميتها عبر الاجتماعات الثنائية والزيارات للتشاور وتبادل الخبرات، وتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني بين البرلمانين؛ وأشارت إلى أن جمهورية أذربيجان تولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وهي الشريك التجاري الرئيس لبلادها في منطقة الخليج.

حضر اللقاء، كل من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمـر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.