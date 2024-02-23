القنصل الأميركي لدى الدولة: نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات

دبي (وام)

قالت ميجان جريجونيس القنصل العام الأميركي في دبي والإمارات الشمالية: إن الاحتفال باليوم الوطني الأميركي وذكرى مرور 248 عاماً على عيد الاستقلال فرصة مهمة للاحتفاء بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت ميجان، على هامش احتفال القنصلية الأميركية في دبي باليوم الوطني الأميركي تحت شعار «المستقبل الآن» أن هناك 1500 شركة أميركية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى مشاركة تلك الشركات في شهر الإمارات للابتكار والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على ابتكاراتها في المجالات المختلفة.

وأشادت بدبي بوصفها مدينة مبتكرة يتواجد بها 12 شركة أميركية لديها مراكز ابتكار تستعرض من خلالها أحدث تقنياتها.. وأعربت عن فخرها بالشركات الوطنية الأميركية التي تعرض أبرز ما توصلت إليه خاصة في مجال صناعة السيارات.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات وممثلي الهيئات وشهد عدداً من العروض الأميركية ومنصة افتراضية لـ «البيسبول» فضلاً عن استعراض كبرى الشركات الأميركية أحدث منتجاتها.