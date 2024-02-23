أبوظبي تستضيف مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2024 برعاية جهاز الإمارات للمحاسبة، وبتنظيم من جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) خلال يومي 26 - 27 فبراير الحالي بأبوظبي.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال النزاهة على مستوى المنطقة والعالم لمناقشة التوجهات الاستراتيجية وآليات التعاون والمساهمات الفعالة وفقاً للتشريعات النافذة.

وقال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة في جهاز الإمارات للمحاسبة: «تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول المتصدرة لمؤشرات التقارير العالمية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومن هنا تأتي استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر المهم في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز تنافسيتها في مجال تحقيق النزاهة وحرصها الدائم على تنمية الوعي وتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في كافة المجالات».

وأضاف: «نظراً لما يشهده العالم من تقدم وتطور تقني في العديد من المجالات مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وانتشار المنصات الرقمية والحوسبة السحابية أصبح تعزيز الجهود الدولية في التوصل إلى حلول مشتركة أمراً ضرورياً».

ويناقش المؤتمر على مدى يومين الأسس الأخلاقية السليمة لإدارة مخاطر الاحتيال، واستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي في عملية التحري والتقصي، وتبادل الخبرات والعوامل المشتركة لمخاطر الاحتيال في المؤسسات، وكذلك آليات تنفيذ إرشادات إدارة مخاطر الاحتيال لعام 2023، وآليات إحداث ثورة في عمليات مراقبة المعاملات بما يعزز مستوى النزاهة، إلى جانب العلاقة بين الاستدامة وتحقيق النزاهة وفقاً لمخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومخاطر غسل الأموال وغيرها من الموضوعات المتخصصة.