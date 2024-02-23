سلطان بن أحمد القاسمي: هدفنا الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مدينة دبا الحصن. وأشاد سموه في بداية الاجتماع بجهود كافة الجهات المنضوية تحت مجلس الشارقة للإعلام وحرصها على التعاون فيما بينها للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف والرؤى والاستراتيجيات الموضوعة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المعنية بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات الحكومية وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية.

واطلع المجلس على نتائج أداء استراتيجية مجلس الشارقة للإعلام في عام 2023، والتي تضمنت نتائج المؤشرات المشتركة مع المؤسسات التابعة للمجلس، مع بيان نسب تحقيقها وعرض التحديات والتوصيات المقترحة لتحسين الأداء وتسريع تحقيق المؤشرات.

وتناول الاجتماع تقريراً لمدينة الشارقة للإعلام «شمس» استعرض أبرز مستجدات الأعمال للمدينة ونمو الأنشطة التجارية ورخص الأعمال، وأبرز الخدمات التي تقدمها لتوفير البيئة المثالية لممارسة الأعمال في المدينة، كما تضمن التقرير مخرجات العديد من الأنشطة التي نظمتها المدينة ومنها النسخة الثانية من مهرجان «شمس للإبداع»، واستضافة وفود الجهات الإعلامية الكورية.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي تناول الدورة البرامجية لقنوات وإذاعات الهيئة والتي تراعي اهتمامات مختلف الفئات، إضافة إلى جهود الهيئة في نقل الفعاليات على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

كما اطلع المجلس على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي تناول جهود المكتب في التغطيات الإعلامية لأخبار الشارقة عبر منصة الإعلام الذكي حيث بلغت القيمة الإعلانية التقديرية نحو 700 مليون. واحتوى التقرير على استعدادات المكتب لتنظيم المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في نسخته الثامنة والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024.