السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر

طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر
24 فبراير 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
1.42 مليون مستفيد من المطبخ الخيري الإماراتي في غزة

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة «يوم التأسيس».
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر «منصة إكس»، أمس: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة (يوم التأسيس).. المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر.. حفظ الله قيادتها وشعبها، وأدام على المملكة نعمة الأمن والأمان».

طحنون بن زايد
الإمارات
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
محمد بن سلمان
يوم التأسيس
يوم التأسيس السعودي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
وزارة الدفاع البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 287 مليون يورو لأوكرانيا
اليوم 09:01
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
الأخبار العالمية
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©