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محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
24 فبراير 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة. 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»، أمس: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة (يوم التأسيس)، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»، أمس: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس، حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها».

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