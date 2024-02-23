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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعرض 10 أوراق علمية في مؤتمر التسامح

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعرض 10 أوراق علمية في مؤتمر التسامح
24 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح الذي اختتم أعماله أمس الأول، ونظمه مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، برعاية وزارة التسامح والتعايش، وعرضت 10 أوراق علمية في مجالات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتسامح والاستدامة والبيئة والفلسفة والأمن الغذائي.
كما شاركت الجامعة خلال المؤتمر، في جلسة حوارية تناولت أثر التعليم في تعزيز التسامح وحوار الحضارات، إلى جانب إقامتها جناحاً خاصاً ضمن منطقة المعرفة عرضت فيه إسهاماتها في مجال تعزيز التسامح، وذلك من خلال الندوات والملتقيات التي نظمتها في هذا الصدد، كما شاركت مجموعة كبيرة من طلبة الجامعة في جلسات وأعمال المؤتمر.
وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للشؤون الأكاديمية، أن محاور المؤتمر جاءت منسجمة مع أهداف الجامعة الاستراتيجية، ورؤيتها ومبادراتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش.
تناولت الأوراق العلمية التي عرضتها الجامعة، خلال المؤتمر، عدة محاور، من بينها ديناميات مجتمعية إماراتية لترسيخ التسامح الديني، ودور الحوار الحضاري في تعزيز قيم التسامح الاجتماعي «الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً»، وثقافة التسامح والحوار ودورهما في تعزيز رابطة الأخوة الإنسانية، والتعايش السلمي في الإسلام، والحوار الحضاري قراءة في المرتكزات والمشتركات، وأسلوب القرآن الكريم في التعبير عن قيم التسامح والحوار الحضاري.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
التسامح
حوار الحضارات
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