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علوم الدار

1.42 مليون مستفيد من المطبخ الخيري الإماراتي في غزة

الإمارات واصلت تقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة (وام)
24 فبراير 2024 01:25

حامد رعاب، وام (غزة)
تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغت أعداد المستفيدين من المطبخ الخيري الذي تقيمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح أهالي قطاع غزة مليوناً و419 ألفاً و560 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 9 يناير الماضي حتى 22 فبراير الجاري.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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وأشاد أهالي قطاع غزة بجهود الدولة الإغاثية والإنسانية في مختلف المجالات، مؤكدين أن دعم الإمارات خفف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها السكان جراء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال فلسطيني يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح في تصريح لـ«الاتحاد»: «نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، لدعمها المستمر ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني، الإمارات وقفت معنا وقفة إنسان لإنسان واهتمت بنا»، مشيراً إلى أن انعدام الخدمات كان سيزيد من صعوبة الأوضاع التي يواجهونها.

وبلغ عدد الطائرات التي أرسلتها الإمارات إلى مطار العريش تمهيداً لإدخال حمولاتها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ الخامس من نوفمبر الماضي، 166 طائرة شحن، فيما وصل عدد شاحنات المساعدات إلى 476 شاحنة، كما تم إرسال سفينتي مساعدات، ومستشفى عائم، إلى جانب استقبال 474 حالة للعلاج في مستشفيات الدولة، واستقبال 5770 حالة في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة.

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