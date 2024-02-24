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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أستونيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أستونيا بذكرى استقلال بلاده
24 فبراير 2024 10:27

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الار كاريس رئيس جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الار كاريس رئيس جمهورية أستونيا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية أستونيا.

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