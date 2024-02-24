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علوم الدار

أنور قرقاش: مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية

أنور قرقاش: مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية
24 فبراير 2024 13:56

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار، شراكة الماضي والحاضر هي أيضاً شراكة المستقبل».

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وأضاف معاليه: «مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيواقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والإقليمية والدولية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
الإمارات
أنور قرقاش
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