أنور قرقاش: مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار، شراكة الماضي والحاضر هي أيضاً شراكة المستقبل».

وأضاف معاليه: «مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيواقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والإقليمية والدولية».