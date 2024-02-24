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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية
24 فبراير 2024 17:54

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «تابع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان انطلاق الدراجين في بداية هذه المرحلة من الطواف التي تمتد لمسافة 138 كم، وتمر بأبرز المعالم السياحية والثقافية في العاصمة أبوظبي، ومنها جزيرة ياس، ومنطقة ربدان، ومدينة خليفة، ومدينة زايد الرياضية، وجزيرة الريم، وقصر الحصن، وشارع الخليج العربي».

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والتقى سموّه فريق الناشئين في نادي أبوظبي للدراجات، مؤكّداً سموه أنَّ إمارة أبوظبي أصبحت وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبريات الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، وعاصمة لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، ومهرجان بايك أبوظبي، وغيرها من المنافسات الرياضية الأخرى، بفضل ما تحظى به من بنية تحتية رياضية متكاملة تسهم في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشارها على مستوى الدولة. 

 رافق سموّه كلٌّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
طواف الإمارات للدراجات الهوائية
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