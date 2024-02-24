فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب تدريجياً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 03:10، والجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 23:01، والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.