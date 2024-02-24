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عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الدنمارك

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الدنمارك
24 فبراير 2024 21:09

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية مملكة الدنمارك.جرى، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي لارس لوكه راسموسن، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع مملكة الدنمارك، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويدعم جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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كما بحث سموه ومعالي لارس لوكه راسموسن، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
وتطرق سموه، خلال اللقاء، إلى أهمية حشد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يتيح المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية الكافية للمدنيين.

 في هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الأولوية المطلقة هي حماية أرواح المدنيين كافة، وتأمين الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق على نحو عاجل وآمن ومكثف، بما يسهم في التخفيف من معاناته.
كما جدد سموه التأكيد على ضرورة إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
حضرت اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
لارس لوكه راسموسن
منطقة الشرق الأوسط
قطاع غزة
غزة
الشعب الفلسطيني
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