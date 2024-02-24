قريباً.. مشاريع كبرى جديدة لـ«مركز الشباب العربي»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

سجل مركز الشباب العربي في عام 2023، العديد من الإنجازات الحافلة، جاء على رأسها اعتماد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف لتمكين الشباب العربي في أوطانهم، والتركيز على تعزيز الهوية واللغة العربية، وبناء الشخصية، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية، وصولاً إلى تنمية قطاع العمل الشبابي في المنطقة العربية.

وقال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «يستعدّ مركز الشباب العربيّ لإطلاق مشاريع كبرى خلال الربع الأول من هذا العام، وتشمل النسخة الثالثة من برنامج بودكاست الشباب العربيّ».

وأضاف: تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربيّ، تم تنظيم أكبر فعالية على مستوى برامج المركز خلال القمة العالمية للحكومات، النسخة الثالثة من الاجتماع العربيّ للقيادات الشابة، والذي طرح تساؤلات حول ماذا يعني أن تكون عربياً، ودور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب، وشارك في الفعالية وزراء الشباب العربيّ، وقادة مؤسسات تمكين الشباب العربيّ، ونخبة من القيادات الشابة في مختلف القطاعات.

وذكر أن الاجتماع أسهم في تعزيز العمل العربيّ الشبابيّ المشترك، ونشر مجموعة من المنتجات المعرفية لتساعد صنّاع القرار والشباب في مجال الاستثمار في الإنسان، وتحويل طاقات الشباب نحو مسارات التنمية، وتقوية ارتباطهم بالهوية واللغة العربية، من خلال التمسك بالمبادئ الإنسانية والمستوحاة من القيم العربية والإسلامية، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات والتجارب وتبادل الخبرات في مجال العمل التنمويّ المستدام.

2023

وقالت جواهر بني حماد، مدير الشراكات في مركز الشباب العربي: «حققنا في عام 2023 العديد من الإنجازات التي شملت تنظيم 14 فعالية، بمشاركة ما يزيد على 16 ألفاً من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، خضعوا لنحو 700 ساعة تدريبية، وشاركوا في 70 جلسة تدريبية، وانضموا إلى أكثر من 250 لقاء وورشة عمل مع صناع القرار، كما نفذ المركز 3 منتجات بحثية معرفية. وجميع هذه الإنجازات كانت بالشراكة مع 180 جهة، وبرعاية 15 جهة حكومية وخاصة».

ملف الاستدامة

كان 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، وركّز المركز على ملف الاستدامة من خلال مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي الذي تم إطلاقه في عام 2022 ليشكل منصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغيّر المناخي، ويساهم في إيجاد قادة رأي ومبتكرين شباب في مجال العمل المناخي.

وانبثق عن مجلس الشباب العديد من المبادرات، منها لقاءات «تمويل المستقبل المستدام» التي تتضمن مجموعة من الحلقات النقاشية الدورية؛ بهدف تمكين الشباب، وتعزيز دوره الريادي في تبني سلوكيات الاستدامة في مجتمعات المستقبل، إلى جانب إطلاق «شبكة العمل المناخي الشبابي»، الهادفة لإشراك الشباب العربي من مختلف التخصصات.

وجاء إطلاق المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغيّر المناخي، وبالشراكة مع عددٍ من مؤسسات القطاع الخاص العربية الحريصة على المساهمة في فعاليات وجهود العمل من أجل المناخ، ولدعم العمل الشبابي المختص بقضايا التغيّر المناخي، وإشراكهم في ابتكار حلول إبداعية استباقية مستدامة لتحدي التغيّر المناخي.

مهارات إعلامية خضراء

نظم المركز في عام 2023، النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، للعمل سوياً على تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات لصناعة جيل من الشباب المتميز في مجال العمل الإعلامي، واستكشاف المواهب القادرة على المساهمة بتطوير مستقبل صناعة الإعلام في العالم العربي.

اللغة العربية

كما شهد 2023 إطلاق «مجلس شباب اللغة العربية» الذي يشكل تتويجاً للشراكة بين «مركز أبوظبي للغة العربية» و«مركز الشباب العربي»، بالتعاون مع مبادرة «بالعربي» التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، وساهم في رفد العمل اللغوي بأفكار شابة معاصرة، وإدخال قضايا لغة الضاد في صلب اهتمام الأجيال الجديدة.

كما أطلق مجلس شباب اللغة العربية «المعجم العربي للمصطلحات البيئيّة»، خلال فعالية «الاستدامة في الثقافة العربية»، التي نظمها مركز الشباب العربي ضمن مؤتمر COP28. ويهدف المعجم، الذي جاء ثمرة للتعاون بين مجلس شباب اللغة العربيّة، وهيئة البيئة أبوظبي، ومركز أبوظبي للغة العربيّة، إلى تقديم مرجع سليم علميّاً ولغويّاً للمصطلحات التي تتعلّق بالبيئة باللغة الإنجليزية، وما يقابلها في اللغة العربيّة، وقد اعتمد الفصل الأول منه «مصطلحات الجودة البيئيّة»، على أن يستمر العمل لإكمال باقي الفصول.

الدبلوماسية والتفاوض

أطلق المركز برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»؛ بهدف إعداد جيل متمكن من القيادات الدبلوماسية العربية الشابة التي تمثّل القضايا العربية في المحافل الدولية، حيث حرص المركز على تنظيم المخيم التدريبي المكثف بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة؛ بهدف تعزيز قدرات الشباب العاملين في السلك الدبلوماسي، كما استهدف الشباب غير العاملين في المجال الدبلوماسي، من أجل تطوير مهاراتهم في فن التفاوض الاحترافي، بما يؤهلهم لاكتساب خبرات ومعارف تسمح لهم بالمشاركة الفعالة في المناقشات والمفاوضات الدولية.

كما نظم المركز النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض «الدفعة 52»، تحت مظلة برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، وبالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وبالتعاون مع فريق رائد الشباب للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف COP28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والصندوق العالمي للطبيعة WWF، وهيئة البيئة - أبوظبي.

وناقش المخيم التدريبي الذي شهد سلسلة من الجلسات النقاشية والورش التفاعلية التي شارك بها ما يزيد على 52 شاباً وشابة من العاملين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات، كيفية بناء قدرات الشباب والإتقان الشامل في مجال السياسات والمفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بملف المناخ، تزويدهم بتقنيات التفاوض وبناء التحالفات وغيرها.

إنجازات عالمية

أطلق المركز مبادرة سفراء التسامح، تحت مظلة برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. وكذلك حققت سلسلة «قصتي» من إنتاج مركز الشباب العربي بالتعاون مع «سكاي نيوز عربية»، المركزين الأول والثاني عالمياً ضمن فئتي محتوى ريادة الأعمال والتعليم. وجرى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة روّاد الشباب العربي للاحتفاء بإنجازات الشباب، وتسليط الضوء على إمكاناتهم ودعم نجاحاتهم.

مؤتمر الأطراف

شارك المركز عام 2023 في COP28 بعد استضافة مركز الشباب العربي وشركائه لمؤتمر الشباب من أجل المناخ COY18، بمشاركة نحو 1000 من الشباب يمثلون نحو 170 دولة حول العالم، لإعلاء أصواتهم وإيصال أفكارهم وطموحاتهم للتوعية بقضايا تغيّر المناخ والاستدامة.