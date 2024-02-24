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شرطة دبي تنظم يوماً توعوياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات

مشاركون في اليوم التوعوي (من المصدر)
25 فبراير 2024 01:06

 دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات في دانوب سبورتس وورد بدبي؛ بهدف توعية السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في الوقت ذاته، الأمر الذي يُسهم في دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في تقليل حوادث الوفيات.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قطاع توصيل الطلبات يعتبر أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين، منوهاً باهتمام شرطة دبي بنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، منوهاً بضرورة توعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، مؤكداً أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وقيادة أيّ مركبة لا تتوافر فيها شروط وإجراءات السلامة المرورية، وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، يشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.
وفي هذا الصدد، نظمت إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كل من شركة طلبات، وكريم، وديلفرو، ونون، وانستاشوب، في دانوب سبورتس وورد بدبي، شمل تنظيم محاضرات توعية وتنظيم مسابقات، وتوزيع جوائز، من خلال طرح أسئلة مرورية في أجواء تنافسية بين سائقي جميع الشركات سادها الفرح والمرح، واختتم اليوم الترفيهي بتنظيم بطولات لكرة القدم والتنس والطائرة.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن تنظيم مثل هذه البرامج يسهم في تشجيع السائقين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة، وهي تعد نوعاً من المكافآت للملتزمين بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً، وتقليل عدد المخالفات والحوادث المرورية المترتبة عليها.
شراكة
أشاد اللواء سيف المزروعي، بالشراكة المجتمعية بين شرطة دبي وشركة دانوب، والتي من خلالها نظمت مبادرات ومشاريع مجتمعية انعكست نتائجها على المصلحة العامة، والحفاظ على أرواح السائقين، والحد من الحوادث القاتلة، والاهتمام بأمن الطرق والسلامة العامة.

دبي
شرطة دبي
المخالفات المرورية
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