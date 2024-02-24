«القمة الشرطية» تناقش تحديات العلوم الجنائية

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الخامس من مارس 2024م فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، ضمن مؤتمرات القمة الشرطية العالمية، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة الممتدة بين 5 و7 من شهر مارس لعام 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، ويشمل المؤتمر 7 محاور رئيسة تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية لمؤتمر العلوم الجنائية، بناء على التحديات القائمة في مجال العلوم الجنائية، واعتبارات التوجهات العالمية في المؤسسات الشرطية الرائدة، والمتغيرات العلمية والتكنولوجية في مختلف أنحاء العالم.

وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إن مؤتمر العلوم الجنائية بمثابة حافز للتقدم في هذا المجال، حيث يسلط الضوء على أحدث الإنجازات العلمية والتقنية في العلوم الجنائية التي تُحدث ثورة في كل جانب من جوانب التحقيق في مسرح الجريمة، وتحليل الأدلة، وتحديد الهوية الجنائية، والملاحقة القضائية، والاستباقية والتنبؤ في التحقيقات الجنائية.

وأضاف اللواء ابن غليطة: يعتبر المؤتمر منصة لتبادل المعرفة العلمية والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة في مجال الأدلة الجنائية، خاصة تلك التي لها إسهامات ملحوظة في الكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيها، ويستهدف المؤتمر جميع الخبراء العاملين في مجال العلوم الجنائية من القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى جميع الطلبة الجامعيين، وطلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات، والكليات ذات العلاقة بالتخصصات العلمية. وتابع «يضم المؤتمر مواضيع ومحاور عدة، منها بصمة الرائحة، والتشريح الافتراضي، وتطبيقات علم الجينوم في مجال العلوم الجنائية، علم الأدلة الجنائية الرقمية، والتحليل التقني لحوادث إنترنت الأشياء والعملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى العلوم اللغوية وتطبيقاتها في مجال خدمة العدالة، كما سيتم تداول العديد من المواضيع المتنوعة، والتي تقع ضمن مجال الكيمياء الجنائية وعلم النفس».

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على مواكبة التطورات العلمية في مجال مكافحة الجريمة، والقبض على مرتكبيها، وذلك من خلال تزويد الكوادر العلمية والمتخصصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

شراكات

قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إن المؤتمر سيشهد تأسيس شراكات استراتيجية مع جهات دولية، لدفع عجلة التقدم في مجال المختبرات والعلوم الجنائية.