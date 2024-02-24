شرطة أبوظبي: السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة مجلسي الوقن والقوع بمدينة العين بعنوان «السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية»، بحضور جمع غفير من الأهالي، وبمشاركة أعضاء «كلنا شرطة» من إدارة الشرطة المجتمعية.

وأكد العقيد سيف نعيف العامري، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالعين أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، مشيراً إلى جهود شرطة أبوظبي في التوعية والتثقيف، من خلال حملات التوعية، والمبادرات المجتمعية، إلى جانب الاهتمام المستمر برفع مستوى الوعي المروري لدى الأسر، بالتعاون مع الجهات المختصة.

دليل المخالفات

استعرض المقدم عبيد خميس الكعبي، رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات دليل المخالفات والعقوبات المترتبة على السائقين غير الملتزمين بقانون السير والمرور، موضحاً أن المخالفات المرورية وضعت بهدف الوقاية من الحوادث، والحد منها، وردع المخالفين.

وحذر المقدم أحمد عبدالله الشريفي، رئيس قسم مباحث المرور من السلوكيات الخاطئة والخطيرة التي يقوم بها بعض السائقين، وخصوصاً الآباء من خلال السماح بالأطفال بالخروج من فتحة السقف بالمركبات أو النوافذ، ما يتسبب في تعريض حياة الأطفال لخطر السقوط والإصابات البالغة. وحث على ضرورة جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، والتقيد بربط حزام الأمان لجميع الركاب، كما شدد على ضرورة التزام السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق، من خلال استخدام الهاتف أثناء القيادة والتصوير، مما يتسبب في تشتيت ذهن السائق، ويؤدي إلى الانحراف المفاجئ، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ووقوع الحوادث الجسيمة.

واستعرض الرائد خالد محمد العزيزي، مدير فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة مرور العين عدداً من النقاط المرورية المهمة، منها توعية وتحذير مستخدمي الطريق من مخاطر قطع الإشارات الضوئية الحمراء وما يترتب عليها من أخطار، وعقوبة قيادة المركبة من دون رخصة، مشيراً إلى خطورة تهاون بعض الأهالي بقوانين وأنظمة المرور، من خلال السماح لأبنائهم بالقيادة من دون رخصة، ما يعرّضهم للخطر من خلال التجاوز الخاطئ.

وأشاد أهالي القوع والوقن بمبادرات شرطة أبوظبي واهتمامها بتطوير خدماتها للجمهور، وحرصها المستمر على تنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي المروري.

أفلام توعية

عرضت شرطة أبوظبي عدداً من أفلام التوعية عبر الشاشات الذكية تخللها توزيع كتيبات تتضمن «باركود» التوعية الرقمية، كما تعرف الأهالي على أهداف دورية السعادة والتي وجدت في الموقع، ودورها الريادي في تعزيز الإيجابية المرورية وإسعاد المجتمع، واستمعوا إلى شرح من إدارة الشرطة المجتمعية حول مزايا الانضمام لعضوية «كلنا شرطة»، والمهام المتعلقة بالبرنامج والخدمات التي يقدمها للمشتركين فيه ودوره في خدمة المجتمع.