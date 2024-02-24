جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع معهد وينتورث للتكنولوجيا في أميركا

الشارقة (الاتحاد)

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع معهد «وينتورث للتكنولوجيا» في بوستن بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات الهندسة المعمارية، وقعها عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن المعهد رئيسه الدكتور مارك طومسون.

تقضي المذكرة بالتعاون المشترك في مجال التبادل الطلابي، وأعضاء الهيئة التدريسية، وتوفير فرص التدريب العملي، إضافة إلى التعاون في إعداد البرامج والدورات الأكاديمية، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة بين الطرفين.

وأكد حميد مجول النعيمي بهذه المناسبة، أهمية المذكرة التي تعد بداية مبشرة للتعاون المستقبلي لإكساب الطلبة الخبرات والمهارات اللازمة، خلال مسيرتهم التعليمية، وتشجيعهم على العمل ضمن المشاريع البحثية المشتركة بالتعاون مع خبراء ومختصين من الجهات المرموقة على كل الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.