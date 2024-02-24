«القاسمية» وجامعة خورفكان توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة (وام)

وقعت الجامعة القاسمية بالشارقة، مذكرة تفاهم مع جامعة خورفكان بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي في مجال تنظيم البرامج التدريبية والمهنية والفعاليات والمؤتمرات، والملتقيات العلمية، والورش العلمية التي ينظمها الطرفان، إلى جانب التعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي.

وقع المذكرة، الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، والدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وعبّر مدير الجامعة القاسمية، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات بإمارة الشارقة، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التكامل بين الجامعات، والارتقاء بالعملية التعليمية، وتقدمها في مجالات البحث العلمي والأكاديمي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

من جانبه، أعرب مدير جامعة خورفكان، عن تطلعه لبناء شراكة قوية مع الجامعة القاسمية بهدف تكامل الجهود لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتمتين العلاقات بين الجامعات في إمارة الشارقة، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية والبحوث العلمية، لتحسين جودة العمل المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.