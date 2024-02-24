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علوم الدار

100 طالب يتدربون على إنتاج المحتوى الرقمي بالذكاء الاصطناعي

طالبان يجربان التدريب الصوتي في سرد المحتوى (من المصدر)
25 فبراير 2024 01:06

دينا جوني (دبي)

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درّبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطلبة والمعلمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى المعرفي والتعليمي بأسلوب جاذب ومبتكر. وتعرّفوا في الوقت نفسه على أساسيات نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل مضمون معرفي على اختلاف أنواعه.
جاء ذلك ضمن برنامج «صنّاع المعرفة» الذي طبّقته المؤسسة، وتهدف من خلاله إلى إعداد 5000 محتوى تعليمي هادف للطلبة والمعلمين ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على أربعة محاور تغطي جميع جوانب إعداد المحتوى التعليمي هي السرد القصصي وإعداد نصوص مكتوبة بشكل مبتكر، وتصوير وإنتاج مقاطع فيديو تتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل محتوى، وأساسيات تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي.
ويندرج التدريب ضمن مفهوم «التربية الإعلامية» الذي يساهم في صقل وتطوير مهارات الطلبة الإعلامية، مثل التحدث المباشر، والحوار، وإنتاج الفيديوهات، وكتابة النصوص القصيرة والخاصة بالإعلام الرقمي، وسرد القصص بأسلوب مشوّق.
ومن خلال هذا التدريب، يكتسب الطلبة والمعلمون مهارات أخرى متنوعة منها بناء قدرات الطلبة والتفكير الناقد، وكيفية التعامل مع الإعلام الجديد كناشر محتوى من جهة، وكمتلقٍّ قادر على تبيّن الحقائق من المعلومات المزيّفة من جهة أخرى. 
وقد شارك في البرنامج نخبة من المعلمين المتميزين لتدريبهم على أساسيات صناعة محتوى تعليمي، وعلى كيفية تصوير وإنتاج مقاطع فيديو مبتكرة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحقق البرنامج أهدافه في تدريب 100 طالب و100 معلم على صناعة محتوى مبتكر للمواد التعليمية الأساسية، وتحويل المواد العملية إلى محتوى ترفيهي مميز يدعم الثقافة والمعرفة العامة.
وتضمن البرنامج تدريب المشاركين على أربعة محاور تغطي جميع جوانب إعداد المحتوى التعليمي هي السرد القصصي وإعداد نصوص مكتوبة بشكل مبتكر، وتصوير وإنتاج مقاطع فيديو تتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل محتوى، وأساسيات تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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