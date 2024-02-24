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انطلاق معرض «الشرطة العسكرية» غداً

انطلاق معرض «الشرطة العسكرية» غداً
25 فبراير 2024 01:06

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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تنطلق غداً فعاليات معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2024 والمنظمة من قبل قيادة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، وذلك بدءاً من الاثنين 26 فبراير، وتستمر حتى الثلاثاء 5 مارس المقبل يومياً، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً في ميادين الريف للرماية - خارج مدينة زايد العسكرية، حيث يقام المعرض بمشاركة جهات محلية عديدة، ويتخلل المعرض عقد ندوات نقاشية وتثقيفية، وعرض أفلام توعية، والعديد من الأنشطة والفعاليات من قبل الجهات المشاركة، وقيادة الشرطة العسكرية.

معرض الشرطة العسكرية
المخدرات
الجرائم الإلكترونية
وزارة الدفاع
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