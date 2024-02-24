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55 طفلاً وطفلة يفتتحون الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بالشارقة

خلال الافتتاح (من المصدر)
25 فبراير 2024 01:06

الشارقة (الاتحاد) 

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شارك 55 طفلاً وطفلة يمثلون 16 دولة عربية في افتتاح الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي انطلقت، أمس، بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في عيون أطفال العرب».
حضر وقائع الجلسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل.
ترأست الجلسة الكويتية جنان الشريف، رئيسة البرلمان العربي للطفل وعاونتها في إدارة الجلسة كل من الفلسطينية حلا جهليل النائب الأول لرئيس البرلمان العربي للطفل، والمغربية هبة الله العلمي، النائب الثاني، وأبرزت المداخلات أهمية دعم الطفل وتشجيعه على التحدث والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبله.

البرلمان العربي للطفل
الشارقة
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