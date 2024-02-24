«الهلال» ينظم مبادرة من خيرات بلادي

العين (وام)

نظم الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة الهير بمدينة العين مبادرة "من خيرات بلادي" بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع بلدية مدينة العين وفريق «شكراً» للعمل التطوعي.

تهدف المبادرة إلى تشجيع المؤسسات الزراعية وملاك المزارع في تعزيز المشاركة المجتمعية عبر تقديمهم بعض منتجاتهم الزراعية المتنوعة وتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة، مما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وقال سلطان الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة في الهلال الأحمر الإماراتي: «ترسخ مبادرة خيرات من بلادي في موسمها الرابع مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز تبرع المزارعين بمنتجاتهم الزراعية، وكيفية إيصالها للمحتاجين سواء الأسر المتعففة أو حاضنات الأيتام والعمال وتوزيعها للمستفيدين، حيث وصل حجم المنتجات الزراعية المقدمة من المزارعين في هذه المبادرة إلى أكثر من 16 ألف كيلو من المحاصيل والأصناف الزراعية العضوية».

وأضاف: «سيتم تطوير المبادرة لكي تستمر في جميع المواسم الزراعية، وذلك لاستدامة العطاء الإنساني لهذه المبادرة».

من جانبه، قال شهاب الحوسني، نائب رئيس فريق «شكراً لعطائك التطوعي» إن «هذه المبادرة من شأنها أن تؤدي إلى الأهداف الإيجابية التي ترسخ المحبة في المجتمع وتنشر القيم العظيمة لديننا الإسلامي والمبادئ الراسخة في مجتمعنا»، مؤكداً أن الفريق يتطلع دائماً إلى تجسيد الصورة الإيجابية للعمل التطوعي.

بدوره، قال سعيد الرميثي مزارع وشريك مؤسس للمزرعة العضوية: «اليوم، مشاركتنا كانت بمنتجات زراعية من الخضروات والبيض، وغيرها من المنتجات الزراعية وغيرها من إنتاج المزارع ستذهب للأسر المتعففة» متمنياً استمرار المبادرة من خلال مشروع حفظ النعمة في الهلال الأحمر.