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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ الكويت باليوم الوطني

رئيس الدولة يهنئ الكويت باليوم الوطني
25 فبراير 2024 09:55

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. العلاقات الإماراتية- الكويتية أخوية وراسخة، وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الإمارات
الكويت
محمد بن زايد
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