منصور بن زايد: أهنئ الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.





وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.. العلاقات الإماراتية- الكويتية تقوم على تاريخ عريق من الأخوة والتعاون، وتحرص قيادتا البلدين على دفعها إلى الأمام لما فيه الخير والازدهار للشعبين الشقيقين.. حفظ الله الكويت وأدام عليها العزة والرخاء".