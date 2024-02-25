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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ الكويت باليوم الوطني

محمد بن راشد يهنئ الكويت باليوم الوطني
25 فبراير 2024 13:05

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والشعب الكويتي الشقيق، بيومهم الوطني المجيد.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الكويت
محمد بن راشد
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