حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء، في وفاة المغفور لها نورة حميد سعيد محمد الشامسي، شقيقة الشيخ علي بن حميد الشامسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، واجب العزاء، في وفاة المغفور لها عوشة حميد خلفان الشاقوش آل معين، أرملة المرحوم هلال الزريم.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس جامع الشيخ زايد في منطقة الجرف بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.