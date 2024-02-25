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علوم الدار

شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات

شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024 17:20

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، اليوم الأحد، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والحذر وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية. 
وحثت شرطة أبوظبي، في حسابها على موقع «فيسبوك»: «على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة».
وأضافت شرطة أبوظبي أن «القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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