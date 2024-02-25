الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
25 فبراير 2024 17:52

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة شرقاً، مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
 الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار. حركتها شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 40 كم/س. 
الموج في الخليج العربي مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 50: 20.
في بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني عند الساعة 23:20، والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

أخبار ذات صلة
الصين تجدد إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
المصدر: وام
أمطار
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
درجات الحرارة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©