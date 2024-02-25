فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة شرقاً، مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار. حركتها شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 50: 20.

في بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني عند الساعة 23:20، والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.