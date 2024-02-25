تركيب 5426 عمود إنارة جديداً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لتحسين البنية التحتية للإنارة في مختلف المناطق، حيث أنجزت تركيب 5.426 عمود إنارة جديداً ضمن مشاريعها لعام 2023م، وقد استفادت من هذه المشاريع 15 منطقة من المناطق والضواحي وشملت هذه المشروعات مناطق الرقيبة والخان والمناطق الصناعية بالشارقة ومنطقة القرائن والشنوف وشارع السويحات ومنطقة الجويزع - شارع خورفكان وضاحية السيوح والرحمانية ومنطقة حوشي والقوز والحمرية والنوف والمنطقة الحرة ومنطقة مليحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة للسكان. وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن إنجازات الهيئة في مجال الإنارة خلال عام 2023م تضمنت صيانة 46.490 عمود إنارة وتمديد 147 كيلو متراً من كابلات إنارة الطرق.

وأكد حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات الإنارة في كافة المواقع بإمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات والمعايير التي تتناسب مع كل منطقة، حيث إن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تسهم في المظهر الجمالي وتوفير الأمن والسلامة.