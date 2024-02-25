53 مزرعة إنتاج حيواني مرخصة في الإمارات

شروق عوض (دبي)

توفر مزارع الإنتاج الحيواني المرخصة في دولة الإمارات ستة أنواع من الحيوانات الإنتاجية المستأنسة لأغراض تجارية وهي: (الدواجن اللاحمة، والدواجن البياضة، والأبقار، والجمال، والأغنام والماعز، والأرانب)، وذلك وفقاً للبيانات المحدثة لوزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الماضي (2023).

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي مزارع الإنتاج الحيواني المرخصة في الدولة، بلغ 53 مزرعة للإنتاج الحيواني، وتصدرت مزارع إمارة أبوظبي المرتبة الأولى بواقع 39 مزرعة، تلتها إمارة دبي بالمرتبة الثانية بواقع 5 مزارع، بينما حلت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة بالمرتبة الثالثة بواقع 3 مزارع في كل إمارة على حدة، ثم إمارة الفجيرة بالمرتبة الرابعة بواقع مزرعتين للإنتاج الحيواني، فيما جاءت إمارة عجمان في المرتبة الخامسة بواقع مزرعة واحدة.

وصنفت البيانات مزارع الإنتاج الحيواني المرخصة في الدولة تبعاً لنوع النشاط، منها 17 مزرعة للدواجن اللاحمة، و17 مزرعة للدواجن البياضة، و14 مزرعة للأبقار، ومزرعتان للجمال، ومزرعتان للأغنام والماعز، ومزرعة واحدة للأرانب.

وأظهرت البيانات أن مزارع الإنتاج الحيواني المرخصة في إمارة أبوظبي توزعت ما بين 12 مزرعة للأبقار و12 مزرعة للدواجن البياضة و11 مزرعة للدواجن اللاحمة ومزرعتين للأغنام والماعز ومزرعة واحدة للأرانب ومزرعة للجمال، في حين توزعت مزارع دبي ما بين مزرعتيّن للدواجن البياضة ومزرعة للدواجن اللاحم ومزرعة للجمال ومزرعة للأبقار، فيما توزعت مزارع الشارقة ما بين مزرعة للدواجن البياضة ومزرعتين للدواجن اللاحمة، كما توزعت مزارع رأس الخيمة ما بين مزرعة واحدة للدواجن البياضة ومزرعة واحدة للدواجن اللاحمة ومزرعة واحدة للأبقار، في حين ارتكزت مزرعتا الفجيرة على إنتاج الدواجن البياضة فقط، كذلك ارتكزت مزرعة الإنتاج الحيواني في عجمان على إنتاج الدواجن البياضة أيضاً.

التجاري والتقليدي

وقالت الوزارة، إن قطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات يتكون من عنصرين أساسيين: الأول هو قطاع الإنتاج على النطاق التجاري الذي يوفّر منتجات الألبان الطازجة والبيض ولحوم الدواجن الطازجة وحليب الأبقار والإبل، بينما يتمثل الثاني بقطاع تربية المواشي التقليدي (غير التجاري)، مؤكدة أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة إنتاجية المزارع (الإنتاج مقرونة بالوحدات المنتجة) وذلك عن طريق تحديد التحديات الخاصة بهذه الصناعة بالتعاون مع إدارات المزارع الحيوانية التجارية والتعامل معها، وتذليل معوقات الإنتاج وتوفير نماذج عالمية للممارسات الجيدة لرفع معدلات الأمن الحيوي وزيادة الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في تضييق الفجوة الغذائية.

برامج تنموية

أكدت الوزارة على قيامها بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية بالدولة، ويأتي في مقدمتها تحصين الحيوانات ضد الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات، وإحكام الرقابة على المنافذ، وتطبيق نظام الرصد الوبائي من خلال تنفيذ برامج المسح والاستقصاء الوبائي للأمراض الحيوانية بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالثروة الحيوانية مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة الارتقاء باستدامة المنتج المحلي الذي يمثل شعار «يوم البيئة الوطني»، حيث تأتي استدامة المنتجات الزراعية بشقيها الحيوانية والنباتية على رأس الأولويات في دولة الإمارات من أجل ضمان إنتاج غذائي للمجتمع في جميع الأوقات.

توحيد الإجراءات

ولفتت الوزارة إلى نجاحها خلال السنوات الماضية في تطوير إطار قانوني شامل للقطاع الزراعي الحيواني، وهو ما أثمر عن نظام تشريعي مبتكر وقابل للتكيف، وأسهم في توحيد تنفيذ الإجراءات في جميع أنحاء الدولة، علاوة على ذلك تم تطوير أداوت وممكنات لدعم المنظومة البيطرية من خلال نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي والذي يعد أداة رقمية متعددة القطاعات والمستويات تعمل على إخطارات الصحة الحيوانية من مخالفات تشريعية وإخطارات وبائية والرفق بالحيوان، حيث تعمل على سرعة الاستجابة للإخطارات من قبل كل الجهات المعنية على مستوى الدولة.

مسح وطني

عزت الوزارة أهداف تنفيذها لخطة المسح الوطنية الخاصة بإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال العام الماضي (2023)، إلى المساهمة في تطوير منظومة أمن غذائي مستدامة وقائمة على البيانات والتكنولوجيا الحديثة من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروة الحيوانية في المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتحديد التوجهات المستقبلية، ورسم السياسات والاستراتيجيات القادمة وتوجيهها لتنمية الإنتاج الحيواني واستدامته وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها من الأهداف.