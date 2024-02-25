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علوم الدار

«دبي القضائي» يُعزّز منصّته في الميتافيرس بمشاريع مبتكرة

ابتسام علي البدواوي
26 فبراير 2024 01:35

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2024»، وتأكيداً على دوره في رفع مستوى الوعي وتوفير فرص وأساليب تدريبية متميّزة ورائدة تُقدّم للفئات المستهدفة، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق مشاريع استثنائيّة تُسهم في توفير بيئة جذابة تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة.
وانسجاماً مع استراتيجيّته لإحداث نقلة نوعيّة في مناهج التدريب والتطوير القضائي، يُواصل المعهد العمل على تطوير منصّته في الميتافيرس، حيث ترتكز جهوده عبر ثلاثة مشاريع مبتكرة تشمل مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة، و«نافذة المستقبل» لأفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسرح الجريمة الافتراضي.
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نسعى من خلال خطة المشاريع التي نعتزم إضافتها لمنصتنا على الميتافيرس قريباً، لتوظيف مناهج وأساليب استثنائيّة تساعد على تعزيز تنافسيّة القدرات الوظيفيّة والمعرفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين والتفرد بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالقضايا النوعية الحديثة لتعزيز القدرات الاستباقية للمنظومة القضائية في الدولة استكمالاً لمبادرة المعهد بتدشين حضوره كأول جهة قضائيّة تدريبيّة تتبنى تقنيّة الميتافيرس في برامجها المختلفة، للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للميتافيرس، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأولى عالمياً في تطبيق الميتافيرس في مجال التدريب القضائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار في الموارد البشرية».
وضمن فعالياته في أسبوع الابتكار بدبي، يقدّم المعهد «جلسة علميّة مسجّلة» على منصته في الميتافيرس، بعنوان «مقدمة في أثر الخوارزميات»، تسعى إلى التركيز على دور الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحسين العمليات القضائية.
ويعزز مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة المدمج مع قاعة DJI للتقاضي، عند إطلاقه رسمياً، قدرات الفئات المستهدفة من حيث الإجراءات القانونية المتعلقة بعمل النيابات العامة والتي تسبق المحاكمة.
فيما تمّ تخصيص نافذة «مختبر المستقبل»، المدمجة في قاعة التدريب الافتراضية «قاعة المستقبل» لتطويع إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسهيل أعمال أعضاء السلطة القضائية من خلال توفير أفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات والتشريعات والأنظمة القضائية.
كما يقدّم مسرح جريمة افتراضي لتعزيز قدرات المستهدفين في الإجراءات القانونية، من خلال توظيف تقنية الواقع الافتراضي في مجال المحاكاة بنقل مسارح الجريمة وتوثيقها بما تحتويه من أدلة جنائية بأدق تفاصيلها وإبرازها أمام المستهدفين، مما يساهم في تسريع عملية اكتساب الخبرة وتعلم الدروس المستفادة ودعم اتخاذ القرارات.
ويلتزم معهد دبي القضائي بتطوير منصته على الميتافيرس لتحسين عملية التدريب وتطوير المهارات لدى الفئات المستهدفة تماشياً مع المبادرات المستحدثة في استراتيجية المعهد 2023-2025 والمعتمدة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الماليّة، رئيس المجلس القضائي، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية في مجال التدريب القضائي .

الميتافيرس
الإمارات تبتكر
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