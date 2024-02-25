الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تدشن منصتها في القرية العالمية

شرطة دبي تدشن منصتها في القرية العالمية
26 فبراير 2024 01:35

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي القضائي» يُعزّز منصّته في الميتافيرس بمشاريع مبتكرة
ثقافة الأمل

دشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، منصة شرطة دبي في القرية العالمية، والتي تستمر طوال الفترة المحددة لفعاليات القرية، بهدف تعريف الزوار بخدمات شرطة دبي المختلفة، ونشر التوعية الأمنية والشرطية، وتعزيز الحس الأمني لفئات الجمهور الخارجي، وحضر التدشين عدد من المسؤولين والضباط.
وتتضمن الخدمات المعروضة في المنصة مبادرة الشرطي جارك، وعين الشرطة، ومنصة «ecrime»، وخدمات مركز الشرطة الذكي SPS، ومبادرة على دربك، وخدمات نقاط الضواحي، وخدمات مركز حماية الدولي، وأمن المساكن، وخدمات الشرطة السياحية، وخدمات المعثورات والمفقودات، وغيرها.
وأكد اللواء خبير خليل المنصوري أن تدشين المنصة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تعقد في إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.
وأوضح العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن شرطة دبي حريصة على التعريف بخدماتها في مختلف الأماكن التي تستقطب الزوار من أفراد المجتمع، وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي، ونشر الوعي بالظواهر السلبية المختلفة، لافتاً إلى أن المنصة ستوجد في القرية العالمية طوال فترتها، على أن تستمر المنصة في المواسم المقبلة للقرية العالمية بشكل دائم ومستمر، داعياً الزوار لزيارة المنصة التي توجد بالقرب من مسرح القرية العالمية من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 12 مساءً يومياً طوال الأسبوع.
وفي الختام، كرم اللواء المنصوري عدداً من الشركاء والمسؤولين وأفراد الشرطة والمتعاونين مع قطاع البحث الجنائي، والفريق الميداني الموجود في القرية العالمية، إضافة إلى مركز شرطة البرشاء، والإدارة الجنائية للفعاليات والأنشطة المحلية، مشيداً بجهودهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

شرطة دبي
دبي
القرية العالمية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2024
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024
بائع في مدينة غزة يقف قرب مبان مدمرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
اليوم 01:37
دخان يتصاعد بعد غارات جوية أميركية على صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن
اليوم 01:37
توزيع الطعام على نازحين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام
اليوم 01:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©