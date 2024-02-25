شرطة دبي تدشن منصتها في القرية العالمية

دبي (الاتحاد)

دشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، منصة شرطة دبي في القرية العالمية، والتي تستمر طوال الفترة المحددة لفعاليات القرية، بهدف تعريف الزوار بخدمات شرطة دبي المختلفة، ونشر التوعية الأمنية والشرطية، وتعزيز الحس الأمني لفئات الجمهور الخارجي، وحضر التدشين عدد من المسؤولين والضباط.

وتتضمن الخدمات المعروضة في المنصة مبادرة الشرطي جارك، وعين الشرطة، ومنصة «ecrime»، وخدمات مركز الشرطة الذكي SPS، ومبادرة على دربك، وخدمات نقاط الضواحي، وخدمات مركز حماية الدولي، وأمن المساكن، وخدمات الشرطة السياحية، وخدمات المعثورات والمفقودات، وغيرها.

وأكد اللواء خبير خليل المنصوري أن تدشين المنصة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تعقد في إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.

وأوضح العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن شرطة دبي حريصة على التعريف بخدماتها في مختلف الأماكن التي تستقطب الزوار من أفراد المجتمع، وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي، ونشر الوعي بالظواهر السلبية المختلفة، لافتاً إلى أن المنصة ستوجد في القرية العالمية طوال فترتها، على أن تستمر المنصة في المواسم المقبلة للقرية العالمية بشكل دائم ومستمر، داعياً الزوار لزيارة المنصة التي توجد بالقرب من مسرح القرية العالمية من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 12 مساءً يومياً طوال الأسبوع.

وفي الختام، كرم اللواء المنصوري عدداً من الشركاء والمسؤولين وأفراد الشرطة والمتعاونين مع قطاع البحث الجنائي، والفريق الميداني الموجود في القرية العالمية، إضافة إلى مركز شرطة البرشاء، والإدارة الجنائية للفعاليات والأنشطة المحلية، مشيداً بجهودهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.