ملتقى يجمع طلاباً صينيين والمشاركين في برنامج تدريب القيادات العربية الشابة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز الشباب العربي ملتقى خاصاً جمع وفداً طلابياً من أبرز الجامعات والمعاهد الصينية، والمشاركين في برنامج تدريب القيادات العربية الشابة، إلى جانب عدد من الخبراء من الأمم المتحدة والجامعات والمعاهد الصينية، للاطلاع على مشاريع واستراتيجية العمل في مركز الشباب العربي التي تركز على تعزيز المواطنة الإيجابية وتكريس حس المواطنة الفاعلة لدى الشباب العربي في مجتمعاتهم وتقوية ارتباطهم بلغتهم العربية وهويتهم وتنمية قطاع العمل الشبابي في المنطقة العربية وزيادة الوعي بمسؤولياتهم تجاه مستقبلهم وأوطانهم، إلى جابت التعرف على وجهات نظر الشباب العربي من منظور المركز.

وتعرف الوفد الزائر على برنامج تدريب القيادات الشابة المقدم من الشريك المعرفي للمركز برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، والهادف إلى تدريب المواهب الواعدة في قطاع العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي العربي، وتحقيق مشاركات عربية فاعلة في أهم الحوارات والمنتديات العالمية، والذي ينظمه المركز بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة من المعاهد الدبلوماسية العربية والعالمية.

واستعرض اللقاء مخرجات استبيان «أولويات الشباب العربي» مع مقارنتها بأولويات الشباب الصيني، في مجالات عدة، منها التعليم، والصحة، والبيئة، والأمن، والتكنولوجيا، والفنون والرياضة، والشخصية وتطوير الذات، والدخل وفرص العمل، والمشاركة المجتمعية والبنية التحتية، ويعد هذا الاستبيان بمثابة الدراسة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، التي أطلقها المركز وشارك فيها نحو 6800 شاب وشابة من مختلف الدول العربية، واستهدفت الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و35، وناقشت الدراسة التي أجراها لاستطلاع أبرز القضايا التي تهم الشباب العربي حاضراً ومستقبلاً وفق الحقائق المبنية على الأبحاث، التي تساهم في تشكيل خريطة طريق واضحة تحددها معلومات علمية تساعد في وضع سياسات مفيدة وتقديم برامج نوعية تمكّن الشباب في مختلف البلاد العربية.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية تعرف خلالها أعضاء الوفد الزائر على ما يقدمه المركز من مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم التنافسية وإمكاناتهم القيادية في مختلف المجالات، للمساهمة في إعداد جيل من القيادات العربية الشابة القادرة على بناء مستقبل أفضل للعالم العربي، بالشراكة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات على المستوى العربي والعالمي، وكما أجاب فريق المركز على استفسارات أعضاء الوفد الزائر، بشأن آلية إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالشباب العربي، وكيفية بناء الاستراتيجيات وإشراك الشباب في الفعاليات الدولية والإقليمية، وخاصة المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيديو

تم خلال الزيارة عرض فيديو تعريفي عن مركز الشباب العربي، واصطحاب الوفد الزائر في جولة تعريفية بمرافق المركز وقاعاته وأنشطته المتنوعة، بالإضافة إلى الاطلاع على مبادراته المتنوعة، والبرامج التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية، والخطط المستقبلية التي يطمح المركز لتحقيقها.