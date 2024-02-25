«أسرية استشاري الشارقة» تستعرض مبادرات دعم الأسرة

الشارقة (وام)

استعرضت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها بمقر المجلس، الأنشطة والمبادرات التي يمكن تنفيذها دعماً للأسرة، والتحديات التي تواجه الأسرة في الوقت الحالي وسبل مواجهتها وتقديم الدعم المناسب، إلى جانب وضع خطط لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المقترحة.

ترأس الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، بحضور أعضائها، وحليمة العويس نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

وأكد سعيد الطنيجي أهمية دعم الأسرة كمحور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.