انطلاق الدورة الثالثة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة الثالثة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم تحت شعار « ريادة مستقبل التعليم»، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية.

تستكشف القمة التي نظمت من قبل أكاديمية الشارقة للتعليم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم الأميركية، أربعة محاور رئيسية تشمل ديناميكيات الأنظمة التعليمية الناجحة، واستشراف أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم المستقبلي، وأساليب التقييم والابتكار في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى جودة الحياة الشاملة في البيئة التعليمية.

ألقت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم كلمتها الافتتاحية، والتي تقدمت خلالها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على اهتمامه الدائم بتطوير قطاع التعليم في إمارة الشارقة ورعايته للقمة.

وكشفت رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم في كلمتها عن نتائج تقييم المدارس الخاصة بالشارقة من العام 2018 مقارنة بالعام 2023، حيث تلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج تقييم جودة أداء المدارس الخاصة في عام 2018 والتي شكلت تحدياً غير مسبوق إذ كانت نسبة 8% فقط من مدارس القطاع الخاصّ في الشارقة تقييمها جيد فما فوق، ونسبة 4% من المدارس تقييمها في اللغة العربية للناطقين بها في مستوى جيد فما فوق، ونسبة 15% فقط من طلاب مدارس الشارقة الخاصّة يتلقون تعليماً جيداً فما فوق، بالإضافة إلى نسبة 15% فقط من معلمي وقيادات المدارس مدربون ومؤهلون، وصفر بالمئة من المعلمين المواطنين في مدارس الشارقة الخاصة.

وقالت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم: «منذ تلك اللحظة الفارقة في عمر التعليم الخاص، في إمارة الشارقة، انطلقت مسيرة التحسين والتطوير المدرسي، مستلهمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ومستضيئة بتوجيهاته الملهمة في تشكيل نهج الشارقة لتطوير التعليم، وفق ركائز علمية خمس شملت الدعم الحكومي، وثقافة التحسين المستمر، والحوكمة، وبناء القدرات، والمجتمع الشريك».

وأضافت: «بنهج الشارقة لتطوير التعليم وبالركائز العلمية الخمس التي استند العمل فيها على البحوث المختصة في التطوير والتحسين، جاءت نتائج تقييم جودة أداء المدارس الخاصة في الشارقة ضمن برنامج «إتقان» للعام 2023، ونتائجُ مؤشرات الأداء في هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتحقق نقلة نوعية في تطوير وتحسين التعليم في الإمارة، حيث تحسن أداء المدارس في القطاع الخاص في إمارة الشارقة بنسبة 70% في برنامج «إتقان»، بالمقارنة مع نتائج التقييم المدرسي لعام 2018».

وتابعت: «بينما تحسن أداء المدارس في كل المواد، وتفوقت مادة اللغة العربية للناطقين بها من 4% بمستوى جيد فما فوق، إلى نسبة 59%، فأصبح تقييم اللغة العربية 100% بمستوى مقبول فما فوق. وقفزت نسبة 15% فقط من الطلبة ممن كانوا يتلقون تعليماً في مدارس مستواها جيد إلى 61%، وتحقق رضا أولياء أمور الطلاب والطالبات عن جودة التعليم والتعلم بنسبة 84%.