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علوم الدار

«الإمارات للسرطان» تزور الأطفال المرضى في «توام»

سالم بن ركاض ووفد الجمعية خلال الزيارة (من المصدر)
26 فبراير 2024 01:35

العين (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان فرع العين بالتعاون مع جمعية الإيجابية والسعادة، زيارة لقسم أطفال مرضى السرطان في مستشفى توام، بمشاركة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وغوية سليمان البادي، رئيس قسم فريق الدعم النفسي في الجمعية، والمهندسة سمية الكعبي، وعدد من المتطوعين، وذلك لإضفاء أجواء البهجة والسرور وتوزيع الهدايا على الأطفال المصابين، ورافق الوفد في الزيارة سالم البلوشي من إدارة مستشفى توام وأحمد العامري من إدارة العلاقات العامة.
وأكدت الجمعية أن زيارة الأطفال المرضى في المستشفيات وتفقد أوضاعهم الصحية هي مبادرة إنسانية واجتماعية تساعد في توفير الدعم النفسي والمعنوي لدى الأطفال وذويهم ومنحهم السعادة والبسمة والشجاعة.

جمعية الإمارات للسرطان
الأطفال
مستشفى توام
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