محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الكويتية أخوية وراسخة

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

وقال سموه على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» أمس: «أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف سموه: «العلاقات الإماراتية- الكويتية أخوية وراسخة، وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها.. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.. العلاقات الإماراتية- الكويتية تقوم على تاريخ عريق من الأخوة والتعاون، وتحرص قيادتا البلدين على دفعها إلى الأمام لما فيه الخير والازدهار للشعبين الشقيقين.. حفظ الله الكويت وأدام عليها العزة والرخاء».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في برقيته: «أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.. تربطنا أخوة متجذرة، وثقة متبادلة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، ورسخت أركانها حكمة ورؤية قيادتي بلدينا.. أدعو المولى العلي القدير، أن يديم على أخي أمير الكويت موفور الصحة والعافية، وعلى شعبها نعمة الرخاء والازدهار والاستقرار».

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة.