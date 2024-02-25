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علوم الدار

ثقافة الأمل

ثقافة الأمل
26 فبراير 2024 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يتوج صنّاع الأمل باللقب في الدورة الرابعة من المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء وترسيخ ثقافة الخير في العالم العربي، والاحتفاء بأصحاب المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تغيير حياة المجتمعات، وإلهام الأجيال الجديدة لصناعة واقع ومستقبل أفضل.
مبادرة كبيرة تكرم أصحاب قصص ملهمة استطاعوا وضع بصمة في مجتمعاتهم من خلال تقديم جهد إنساني استهدف خدمة الآخرين والتخفيف من معاناة الفئات المحتاجة والضعيفة، دون انتظار أجر أو ثناء، على أن «صنّاع الأمل» وجدت من أجل هؤلاء المتعطشين للمساهمة في العطاء، وإرساء الأمل كفعل حقيقي، وإحداث فرق إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع، ويساهم في تعميم ثقافة الأمل والتكافل الإنساني.
صناعة الأمل، وبث التفاؤل والإيجابية، ونشر ثقافة الخير والعطاء في المنطقة والعالم، مهمة إماراتية من أجل واقع أفضل، ينبذ اليأس، ويرفض تصنيفات اللون والعرق والدين، ويدعو إلى الحوار سبيلاً لحل النزاعات، ويرسخ التنمية بمختلف أوجهها، كما تشكل صناعة الحياة والإيجابية مرتكزاً لرؤية إماراتية تنشد مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة، يتمتعون فيه بالاستقرار والازدهار، ويوحدون جهودهم في وجه التحديات الإنسانية.

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