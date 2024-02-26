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«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
26 فبراير 2024 09:02

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 8.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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