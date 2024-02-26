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محمد بن راشد: الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية

محمد بن راشد: الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية
26 فبراير 2024 11:56

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "تستضيف العاصمة أبوظبي اكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية .. نرحب بجميع المشاركين ونؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب ..".

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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