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علوم الدار

سيف بن زايد يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

سيف بن زايد يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب
26 فبراير 2024 12:58

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى تونس الشقيقة للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب.


وكان في استقبال سموه معالي كمال الفقي وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الإمارات لدى تونس وعدد من المسؤولين.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تونس
سيف بن زايد
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