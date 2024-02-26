سيف بن زايد يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى تونس الشقيقة للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب.





وكان في استقبال سموه معالي كمال الفقي وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الإمارات لدى تونس وعدد من المسؤولين.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يصل إلى تونس الشقيقة للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب، وكان في استقبال سموه معالي كمال الفقي وزير الداخلية التونسي ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين… pic.twitter.com/1EKgBnnthJ — وزارة الداخلية (@moiuae) February 26, 2024