شرطة أبوظبي تؤكد على إسعاد المتعاملين

كرمت شرطة أبوظبي الموظفين وفرق العمل المتميزين خلال العام 2023 في جميع المديريات والإدارات التابعة لقطاع العمليات المركزية، وذلك ضمن الملتقى السنوي للقطاع والذي عقد في قاعة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان بمجمع إدارات الشرطة، وبحضور مدراء المديريات والإدارات ومنتسبي القطاع.



وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي خلال تكريمه المتميزين وفرق العمل أن التكريم يأتي تقديراً لجهودهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.





وأكد أن قطاع العمليات المركزية حقق العديد من المؤشرات الإيجابية في مسيرة التحسين والتطوير، وثمن النتائج المتميزة بمختلف المجالات وحث المنتسبين وفرق العمل على مواصلة مجهوداتهم الريادية التي تحقق التطلعات في توفير الطمأنينة والإستقرار والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز ثقة الجمهور بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.





وقدم الشكر للقيادات الشرطية وأثنى على دور مدراء المديريات ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في تحفيز الموظفين والموظفات على التميز والريادة في تحسين وتطوير العمل الشرطي في كافة مجالاته الإدارية والميدانية.