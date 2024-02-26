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علوم الدار

صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير غداً

صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير غداً
26 فبراير 2024 15:27

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الحالي غداً الثلاثاء بقيمة إجمالية تبلغ "760,789,820.34" درهماً، بزيادة قدرها "78,876,646‬" درهماً عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية "681,913,174.71" درهم.

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ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 47,724 مستفيداً، بزيادة قدرها 1,780 مستفيداً عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 45,944 مستفيداً.
وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

المصدر: وام
المعاشات
المعاشات التقاعدية
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