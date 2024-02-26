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طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

أبوظبي
26 فبراير 2024 17:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 03:39، والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:08.
في بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32 والمد الثاني عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 17:21 والجزر الثاني عند الساعة 06:01.

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المصدر: وام
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