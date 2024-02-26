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رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان علاقات البلدين
26 فبراير 2024 19:04

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اليوم خلال اتصال هاتفي، مسارات تطوير التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم رؤيتهما نحو تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.
كما بحث سموه والرئيس التركي عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتعزيز أسباب السلام الشامل والعادل والذي يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

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محمد بن زايد
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الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
اتصال هاتفي
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