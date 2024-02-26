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عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
26 فبراير 2024 21:12

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، علاقات الصداقة والتعاون والفرص المتاحة لتعزيزها في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم في أبوظبي، معالي الدكتور بورغ، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الإماراتية المالطية وما شهدته من محطات عديدة من النمو والتطور.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، مشيدا بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية وحرص البلدين على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور بما يلبي تطلعاتهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي الدكتور إيان بورغ، خلال اللقاء، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مالطا
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