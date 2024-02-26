نهيان بن مبارك يُكرم الفائزين ب «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة عشرة، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شهد حفل الافتتاح حضور أكثر من 15 وزيراً ووكيلاً للزراعة من الدول المنتجة للتمور، و6 مدراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب 62 سفيراً، وأعضاء مجلس الأمناء، والفائزين والمكرمين بالجائزة، وحشد كبير من المختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وألقى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة خلال حفل التكريم، أشار فيها إلى تقديره العظيم لرائد النهضة الشاملة في هذا الوطن العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ووجَّه لسموه الشكر على دعمه القوي لهذه الجائزة، ومبادراته الرائدة والمتواصلة، في سبيل أن تكون الإمارات دائماً، في المقدمة والطليعة، في رعاية النخلة، وفي جهود تعزيز القطاع الزراعي كله، وتزويده بكل الطرق والتقنيات الحديثة، في الإنتاج والتسويق والتوزيع، بالإضافة إلى جهود سموه المثمرة، من أجل تذليل الصعاب كافة، ومواجهة كل التحديات الطبيعية والبشرية، في هذا المجال، كما عبَّر معالي الشيخ نهيان عن اعتزازه الكبير، بالقيادة الحكيمة، لصاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً العهد والوعد لسموه، على أن نكون دوماً، على قدر توقعاته منا، في حب الإمارات، والسعي، في ظل قيادته الحكيمة، نحو تحقيق جميع آمال الوطن وطموحاته.

كما توجَّه معاليه في كلمته بوافر الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه الكبير، ومساندته القوية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتمكينه لها، كي تكون دائماً مثالاً ونموذجاً في الكفاءة والجودة والمكانة المتميزة على مستوى العالم كله.

وكرم معاليه سفراء الدولة في الدول التي تستضيف مهرجانات التمور الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة، بالتعاون مع الوزارات المختصة في الدول المنتجة للتمور، وهم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، ومريم خليفة جمعة محمد الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وحمد محمد حميد سالم الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، وحمد غانم حمد المهيري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأحمد حاتم برغش المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، كما جرى تكريم معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمرحوم الدكتور عبد الجبار البكر من جمهورية العراق.

تكريم الفائزين

كما كرَّم معاليه الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السادسة عشرة 2024 حسب الفئات، ففي فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، فاز بالجائزة مناصفة كل من: الدكتور خالد بن الهادي المصمودي من جامعة الإمارات، والدكتور عز الدين جاد الله حسين أحمد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جمهورية مصر العربية، وعن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة الفائزين مناصفة بين كل من: الدكتورة ليم سوي هوا ايرين من كليات التقنية العليا - أبوظبي، وشركة أفريقيا العضوية من المملكة المغربية، وعن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي الفائزين مناصفة بين كل من: الدكتور يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري - جامعة الشارقة بالدولة، وشركة فالوريزين، مركز البحوث والابتكار من جمهورية مصر العربية، وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي الفائزين مناصفة بين كل من: الدكتور رمزي عبد الرحيم دسوقي أبوعيانة من المملكة العربية السعودية، الدكتور إبراهيم جدوع عليوي الجبوري من جمهورية العراق. وعبر الفائزون عن تقديرهم لدولة الإمارات وعنايتها بالنخيل ودعمها للابتكارات التي تعمل على تنمية هذا القطاع، وأن التمور مصدر من المصادر المهمة لتأمين الغذاء، كما أنها تعد أحد أهم وسائل التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها، المحفزة على الابتكار وتركيز العناية بالنخلة.

مؤتمر لوزراء الزراعة لاستئصال سوسة النخيل:

كما أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال حفل التكريم، انعقاد مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والذي يختتم اليوم بعد أن استمر ليومين لمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات، بمشاركة خمسة عشر وزيراً ووكيلاً للزراعة وستة من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد كبير من الخبراء الفنيين والعلماء وأصحاب الاختصاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء والمحافظة على الواحات، يستعرضون 20 ورقة علمية في إطار متابعة وتقييم نتائج المشروع الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.

«الفاو» تشيد بجهود الإمارات

ثمَّن معالي الدكتور شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دور الإمارات وجهودها فيما يتعلق بنخيل التمور، خاصة جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي أسهمت في نشر التوعية وارتفاع إنتاج التمور عربياً وعالمياً، ولفت إلى أن تطور الزراعة والإنتاج الاجتماعي أدى إلى زيادة زراعة النخيل، مع زيادة سريعة في التجارة الدولية للتمور، وارتفاع إنتاج التمور العالمي منذ منتصف الستينيات، حيث كان يبلغ 2 مليون طن إلى حوالي 9.7 مليون طن في عام 2021، تنتجها حوالي 40 دولة.

كما شمل حفل التكريم عرض فيلم يستعرض إنجازات الجائزة خلال سبعة عشر عاماً في قطاع نخيل التمر (2007 - 2024)، حيث عملت الجائزة على تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي.

6 مذكرات تفاهم

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، التوقيع على ست مذكرات تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومديري المنظمات الدولية في عددٍ من الدول؛ بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يساهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي، وشملت كلاً من شركة كابيتال للفعاليات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شأن تنظيم معرض أبوظبي الدولي العاشر للتمور 2024، ومذكرة مع وزارة الزراعة الأردنية في شأن تنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية 2024، ومذكرة مع وزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية 2024، ومع الوزارة الاتحادية للأمن الغذائي الوطني والبحوث في جمهورية باكستان الإسلامية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الباكستانية 2024، ومع وزارة الزراعة في دولة إريتريا، في شأن تنظيم المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بإريتريا 2024، ومع الصندوق الدولي لتنوع المحاصيل في شأن استغلال الموارد الوراثية لنخيل التمر.