انطلاق فعاليات معرض «مدني أبوظبي» للابتكار

جمعة النعيمي (أبوظبي)

انطلقت أمس فعاليات معرض الابتكار لهيئة أبوظبي للدفاع المدني 2024 في مديرية الطوارئ والسلامة العامة، وذلك تماشياً مع شهر الابتكار، والذي يقام في شهر فبراير من كل عام، حيث عرضت الهيئة تقنيات وآليات متطورة لتعزيز استجابتها لحوادث الحريق، أبرزها الروبوت الإطفائي «thermire rs3» الذي يعد نقلة نوعية وتكنولوجية في مجال الإطفاء العالمي، وضمن المشاريع المتطورة والريادية، حيث يضخ 10 آلاف لتر ماء في الدقيقة، بما يعادل قدرة 12 إطفائياً.

وقال العميد محسن سعيد المنصوري مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة بالهيئة: «نستلهم تجربة دولة الإمارات عبر التاريخ، حيث تبنى القادة المؤسسون العديد من المشاريع العملاقة المبتكرة والسابقة لعصرها، مما أسهم في تحقيق السمعة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي لم تكن لتحقق إلا بالإصرار والعزيمة».

وتابع: نؤكد للجميع أن ما وصلت إليه إمارة أبوظبي من تطور في مجال التكنولوجيا والحضاري والعمراني، يضعنا أمام تحد كبير، وذلك في استغلال عنصر الابتكار في التحسين والتطوير المستمر لمواردنا وبناء قدراتنا المؤسسية بالتعاون مع الشركاء، وذلك لتعزيز السلامة المستدامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومستوى جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

من جهته قال المقدم الدكتور إبراهيم محمد المرزوقي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني: «إن هدفنا اليوم هو إلهام كافة الحضور للمشاركة في منظومة الابتكار، بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية بطرق مستدامة ومبتكرة، بدءا من تحليل الفرص والتحديات، وأيضا التركيز على ثقافة الابتكار في البيئة الداخلية للمؤسسة وتعزيز التفاعل بين القادة والمرؤوسين وتحفيز الابتكار كنهج عمل».

كما شهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف الشركاء الاستراتيجيين، حيث قدمت دائرة الثقافة والسياحة ابتكارات مثل المكتبة الرقمية وورش ميكر سبيس، كما عرضت دائرة البلديات والنقل ابتكار المدينة الذكية في شبكة صرف مياه الأمطار، وكذلك شاركت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي بجهاز بصمة اليد ثلاثية الأبعاد وجهاز الواقع الافتراضي، وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية برنامج تكامل، مع مشاركة الرسامة حصة المنصوري، والخطاطة هاجر الكثيري، كما تم عمل جلسة حوارية نقاشية، بعنوان نبتكر اليوم لغد أفضل من قبل مدير الجلسة حامد الحامد وممثلين من أكاديمية ريدان ودائرة التنمية الاقتصادية.

كما شارك راشد المرزوقي والذي يعتبر أول وأصغر عازف إماراتي يعزف بالبيانو عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي AI، إضافةً إلى ذلك، شاركت عدد من المؤسسات التعليمية، مثل أكاديمية ربدان، ومدرسة ربدان، ومدرسة المتحدة الخاصة، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية بابتكارات ومبادرات مجتمعية تعكس الدور الهام للتعليم في دعم الابتكار والإبداع.

وقال عبدالرحمن المرزوقي، من معهد التكنولوجيا التطبيقية فرع بني ياس: «نشارك بمشروع توليد الطاقة في شوارع الإمارات، عبارة أجهزة استشعار عن بعد والتي تعمل عن طريق ضغط المركبات والتي تولد الطاقة بمجرد مرور المركبات عليها»، مشيراً إلى أنه مع زملائه استفادوا من محطات القطار اليابانية في مشروع البحث العلمي الخاص بهم، وقررنا بوضع جهاز الاستشعار عن بعد، وأضفنا مع جرس الريح، والذي يتحرك مع حركة السيارة، موضحا بأن الطاقة الشمسية تدعم ذلك المكان، بحيث أنها ترجع لمكان واحد، وبعد ذلك يتم توليد الطاقة من جديد، وأن مشروع جرس الريح سيتم توظيفه في الخط السريع للمركبات وليس في المناطق السكنية، حفاظاً على الأمان.

وتحدثت الطالبة نورة العامري من معهد التكنولوجيا التطبيقية فرع بني ياس، عن بدلة تبريد العمال على هامش معرض الابتكار، قائلة: «تساعد البدلة العمال على قياس درجة حرارة العامل من الداخل مع درجة حرارة الجو، بحيث يعمل الجهاز في البدلة، ويعمل نظام التبريد الخاص بها، والذي يعمل بمجرد تشغيل البطارية الخاصة به، وسيساعد الاختراع العمال من زيادة قدرته على العمل والتكيف مع درجة حرارة الجو الخارجي».

الإنعاش القلبي

شاركت سوسن سالم وظبية ضاحي، من معهد التكنولوجيا التطبيقية فرع بني ياس، بمشروع الإنعاش القلبي الرئوي CPR klick measurement and pressure- ولابد من الضغط بقوة لتعمل الإنارة في الجهاز المستخدم لقياس الضغط، بحيث يبين القياسات بشكل دقيق.

وقال محمد المصعبي من دائرة الثقافة والسياحة من قطاع المكتبات: «نشارك اليوم لنستعرض الابتكارات التي لدينا والتسهيلات التي تقدمها المكتبة للحصول على المعلومات للجمهور بطريقة سهلة، عن طريق المواقع الإلكترونية، وتوفير الكتب ومصادر المعلومات بطريقة رقمية (كتب مسموعة، مقروءة إلكترونية، وصولاً إلى الكتب الورقية).